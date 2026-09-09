Eiffage remporte un contrat pour la future usine Neomat CAM

Eiffage SA FOUG.PA :

* NEOMAT CAM A ATTRIBUÉ AU GROUPEMENT PORTÉ PAR EIFFAGE LE CONTRAT POUR LES TRAVAUX DES BÂTIMENTS DE LA FUTURE USINE NEOMAT CAM

* TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT QUI SE POURSUIVRONT JUSQU’EN 2028

Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)