Eiffage remporte un contrat pour la future usine Neomat CAM

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information fournie par Boursorama avec AFP•09.09.2026•18:08•
Le constructeur aéronautique américain Boeing a de nouveau livré au mois d'août plus de cinquante avions commerciaux, mais le carnet de commandes ne s'est pas beaucoup étoffé sur le mois. Selon les dernières données de l'avionneur, 51 avions ont été livrés en août, ...
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Meta a annoncé mercedi le lancement en phase de test des "notes de la communauté" dans 16 pays d'Amérique latine, des contributions d'internautes qui ont vocation à remplacer le fact-checking sur ses réseaux sociaux, suscitant des craintes d'une résurgence de la ...
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