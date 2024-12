Eiffage: remporte un contrat pour des parcs éoliens information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 18:15









(CercleFinance.com) - Smulders (filiale belge d' Eiffage Métal) a remporté le contrat EPC (Engineering, Procurement and Construction) attribué par Chantiers de l'Atlantique, agissant pour le compte de RTE, pour les fondations jackets des deux sous-stations électriques des futurs parcs éoliens en mer de Centre Manche 1 et Centre Manche 2.



Chaque structure pèsera environ 7 000 tonnes et supportera une sous-station de transformation électrique d'une capacité de 1,25 GW.



Avec l'appui des équipes d'Eiffage Métal en France, Smulders assurera la fabrication des deux fondations jackets, à partir de 2026, sur ses sites de production en Belgique puis l'assemblage final sur le site de Vlissingen aux Pays-Bas.



La livraison de ces deux fondations est prévue en 2029 pour Centre Manche 1 et 2030 pour Centre Manche 2.





