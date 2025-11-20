Eiffage remporte un contrat lié aux infrastructures du futur circuit urbain de Madrid
Après la course, ces installations temporaires seront démontées, tandis que les pavillons agrandis deviendront des infrastructures permanentes du parc des expositions, conformes aux exigences de la FIA et de Formula One Management.
Le projet intégrera des solutions bas carbone comme le béton à faibles émissions, les aciers recyclés et le bois certifié FSC/PEFC.
Ce marché s'ajoute au contrat de 83.2 MEUR remporté en avril pour la conception-construction du nouveau circuit urbain de Madrid, confirmant la confiance d'IFEMA Madrid envers Eiffage.
