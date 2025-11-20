 Aller au contenu principal
Eiffage remporte un contrat lié aux infrastructures du futur circuit urbain de Madrid
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 18:15

Eiffage annonce avoir remporté, via Eiffage Construccion, un second contrat lié au futur Grand Prix d'Espagne 2026 de F1, portant sur l'extension des pavillons 1 et 2 d'IFEMA Madrid pour un montant de 68 MEUR. Le contrat inclut la construction de deux nouveaux bâtiments et l'installation de structures temporaires pour les stands, zones logistiques et espaces VIP.
Après la course, ces installations temporaires seront démontées, tandis que les pavillons agrandis deviendront des infrastructures permanentes du parc des expositions, conformes aux exigences de la FIA et de Formula One Management.
Le projet intégrera des solutions bas carbone comme le béton à faibles émissions, les aciers recyclés et le bois certifié FSC/PEFC.
Ce marché s'ajoute au contrat de 83.2 MEUR remporté en avril pour la conception-construction du nouveau circuit urbain de Madrid, confirmant la confiance d'IFEMA Madrid envers Eiffage.

Valeurs associées

EIFFAGE
112,1000 EUR Euronext Paris -0,93%
