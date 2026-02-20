Interpellation dans le Nord de deux jeunes de 16 ans préparant une attaque d'inspiration jihadiste

Deux jeunes de 16 ans ont été interpellés mardi dans le Nord, l'un d'entre eux, fasciné par le jihadisme, reconnaissant un projet d'"action violente" qui "aurait pu" viser "un centre commercial ou une salle de concert", a indiqué vendredi le parquet national antiterroriste (Pnat).

Le meneur présumé de ce duo envisageait de "dérober" une "arme à feu" et a "également admis avoir acquis des produits chimiques en vue de réaliser, à son domicile, des tests de combustion", précise encore le Pnat, confirmant le journal Le Parisien.

Les deux mineurs ont été placés en garde à vue. Le Pnat a ouvert vendredi une information judiciaire, ce qui permet à un juge d'instruction d'enquêter.

Le Pnat a requis une mise en examen de ces mineurs pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes d'atteintes aux personnes". Il a demandé le placement en détention provisoire de l'un, le meneur présumé, et le placement sous contrôle judiciaire de l'autre.

Le second mineur, le suiveur présumé, "informé" des "projets" de son comparse, est soupçonné d'avoir contribué à renforcer ses convictions radicales violentes", expose encore le Pnat.

Les interpellations ont eu lieu dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le Pnat début février 2026, dont les investigations ont été confiées à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).