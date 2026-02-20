 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Interpellation dans le Nord de deux jeunes de 16 ans préparant une attaque d'inspiration jihadiste
information fournie par AFP 20/02/2026 à 21:09

Deux jeunes de 16 ans ont été interpellés mardi dans le Nord, l'un d'entre eux, fasciné par le jihadisme, reconnaissant un projet d'"action violente" qui "aurait pu" viser "un centre commercial ou une salle de concert" ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Deux jeunes de 16 ans ont été interpellés mardi dans le Nord, l'un d'entre eux, fasciné par le jihadisme, reconnaissant un projet d'"action violente" qui "aurait pu" viser "un centre commercial ou une salle de concert" ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Deux jeunes de 16 ans ont été interpellés mardi dans le Nord, l'un d'entre eux, fasciné par le jihadisme, reconnaissant un projet d'"action violente" qui "aurait pu" viser "un centre commercial ou une salle de concert", a indiqué vendredi le parquet national antiterroriste (Pnat).

Le meneur présumé de ce duo envisageait de "dérober" une "arme à feu" et a "également admis avoir acquis des produits chimiques en vue de réaliser, à son domicile, des tests de combustion", précise encore le Pnat, confirmant le journal Le Parisien.

Les deux mineurs ont été placés en garde à vue. Le Pnat a ouvert vendredi une information judiciaire, ce qui permet à un juge d'instruction d'enquêter.

Le Pnat a requis une mise en examen de ces mineurs pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes d'atteintes aux personnes". Il a demandé le placement en détention provisoire de l'un, le meneur présumé, et le placement sous contrôle judiciaire de l'autre.

Le second mineur, le suiveur présumé, "informé" des "projets" de son comparse, est soupçonné d'avoir contribué à renforcer ses convictions radicales violentes", expose encore le Pnat.

Les interpellations ont eu lieu dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le Pnat début février 2026, dont les investigations ont été confiées à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank