Eiffage remporte plusieurs marchés dans le secteur de la santé pour €132 Mlns

Eiffage SA FOUG.PA :

* REMPORTE PLUSIEURS MARCHÉS DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ POUR UN MONTANT GLOBAL DE 132 MLNS D'EUROS

* PLUSIEURS LOTS POUR LE NOUVEAU PLATEAU MÉDICO-TECHNIQUE DU CHU D'ANGERS ET LE CONTRAT POUR LE NOUVEAU CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON

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(Rédaction de Gdansk)