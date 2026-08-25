 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eiffage remporte plusieurs marchés dans le secteur de la santé pour €132 Mlns
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 08:48
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Eiffage SA FOUG.PA :

* REMPORTE PLUSIEURS MARCHÉS DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ POUR UN MONTANT GLOBAL DE 132 MLNS D'EUROS

* PLUSIEURS LOTS POUR LE NOUVEAU PLATEAU MÉDICO-TECHNIQUE DU CHU D'ANGERS ET LE CONTRAT POUR LE NOUVEAU CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON

Texte original [https://tinyurl.com/n5y98mr2] Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EIFFAGE
117,9000 EUR Euronext Paris +0,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,37 -0,68%
ATON
0,021 +23,53%
BIOPHYTIS
0,0724 -8,59%
HAFFNER ENERGY
0,562 -2,26%
CAC 40
8 481,26 +0,33%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank