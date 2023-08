Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: remporte le marché d'un pont en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 12:32









(CercleFinance.com) - Eiffage, au travers de SEH, la filiale allemande d'Eiffage Métal, vient de remporter en groupement avec Max Boegl, Plauen Stahl Technologie, Zwickauer Sonderstahlbau et Hochtief Infrastructure le marché pour la réalisation d'un nouveau pont sur le Rhin à Leverkusen en Allemagne, pour un montant global de 358 millions d'euros dont 126 millions pour Eiffage.



Le marché est attribué par Autobahn GmbH (société gestionnaire responsable du réseau autoroutier en Allemagne), Rhineland Branch et porte sur la construction d'un ouvrage long de 688 mètres.



Le futur pont à 2x4 voies est situé sur le tracé de l'autoroute A1 et reliera Leverkusen et Cologne.



Les travaux débuteront en septembre 2023 pour une livraison prévue fin 2027.





