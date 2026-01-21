 Aller au contenu principal
Eiffage remporte en groupement le contrat pour le remplacement d'un pont sur le canal de Kiel en Allemagne
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 18:06

Eiffage SA FOUG.PA :

* EIFFAGE REMPORTE EN GROUPEMENT LE CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DU PONT MÉTALLIQUE DE LEVENSAU SUR LE CANAL DE KIEL EN ALLEMAGNE

* LE MONTANT TOTAL DU MARCHÉ EST DE EUR 183 MLNS (PART EIFFAGE EUR 82 MLNS)

* NOUVEL OUVRAGE OUVERT AU TRAFIC FERROVIAIRE À L'AUTOMNE 2027, SUIVI QUELQUES MOIS PLUS TARD PAR LE TRAFIC ROUTIER, DES CYCLISTES ET DES PIÉTONS

(Rédaction de Gdansk)

