Eiffage remporte en groupement le contrat pour le remplacement d'un pont sur le canal de Kiel en Allemagne

Eiffage SA FOUG.PA :
* EIFFAGE REMPORTE EN GROUPEMENT LE CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DU PONT MÉTALLIQUE DE LEVENSAU SUR LE CANAL DE KIEL EN ALLEMAGNE
* LE MONTANT TOTAL DU MARCHÉ EST DE EUR 183 MLNS (PART EIFFAGE EUR 82 MLNS)
* NOUVEL OUVRAGE OUVERT AU TRAFIC FERROVIAIRE À L'AUTOMNE 2027, SUIVI QUELQUES MOIS PLUS TARD PAR LE TRAFIC ROUTIER, DES CYCLISTES ET DES PIÉTONS
(Rédaction de Gdansk)
