Eiffage remporte 2 contrats pour un montant global de €80 mlns en Espagne
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 17:44

Eiffage SA FOUG.PA :

* REMPORTE DEUX CONTRATS POUR LES INFRASTRUCTURES DE DEUX PARCS ÉOLIEN EN ESPAGNE

* POUR UN MONTANT GLOBAL DE 80 MILLIONS D’EUROS

(Rédaction de Gdansk)

