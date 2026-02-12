Eiffage remporte 2 contrats pour un montant global de €80 mlns en Espagne

Eiffage SA FOUG.PA :
* REMPORTE DEUX CONTRATS POUR LES INFRASTRUCTURES DE DEUX PARCS ÉOLIEN EN ESPAGNE
* POUR UN MONTANT GLOBAL DE 80 MILLIONS D’EUROS
Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA
(Rédaction de Gdansk)
|135,2500 EUR
|Euronext Paris
|-0,11%
