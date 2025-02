Eiffage: refinancement de 2,4 MdsE de lignes de crédit information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 18:15









(CercleFinance.com) - Eiffage fait savoir que APRR et Financière Eiffarie ont refinancé leurs lignes de crédit contractées en 2020.



L'opération, sursouscrite de 35 % par un syndicat de 17 banques relationnelles, porte sur montant total de 2,4 milliards d'euros et comprend deux lignes de crédit.



APRR propose ainsi une ligne de crédit renouvelable ' RCF1 ' destinée aux besoins généraux d'un montant de 1,5 milliard d'euros - contre 2 milliards d'euros précédemment - compte tenu de l'augmentation de la trésorerie disponible. Non utilisée actuellement, elle permet d'assurer la liquidité

d'APRR.



par ailleurs, la Financière Eiffarie a mis en place une ligne de crédit à terme d'un montant initial de 0,9 milliard d'euros.



Conclues pour une durée de 5 ans, avec deux extensions possibles d'une année chacune, ces facilités permettent d'allonger l'horizon des financements d'APRR et de Financière Eiffarie conformément à la politique de gestion proactive de la liquidité du Groupe.





