 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 782,35
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eiffage : rechute de -4% sous les 105E
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 10:22

(Zonebourse.com) - Plombé par une surimposition exceptionnelle, Eiffage rechute de -4% sous les 105E et valide définitivement l'enfoncement du palier de soutien majeur moyen terme des 112,3E (ex-résistance du 28 mars, ex-plancher du 20 juin).
Le titre pourrait maintenant reprendre appui sur le support des 101E des 7 et 9 avril.

Valeurs associées

EIFFAGE
106,3000 EUR Euronext Paris -3,14%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank