Eiffage : rechute de -4% sous les 105E information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 10:22









(Zonebourse.com) - Plombé par une surimposition exceptionnelle, Eiffage rechute de -4% sous les 105E et valide définitivement l'enfoncement du palier de soutien majeur moyen terme des 112,3E (ex-résistance du 28 mars, ex-plancher du 20 juin).

Le titre pourrait maintenant reprendre appui sur le support des 101E des 7 et 9 avril.





Valeurs associées EIFFAGE 106,3000 EUR Euronext Paris -3,14%