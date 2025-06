Eiffage: projet de valorisation des déchets dans l'Aveyron information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - Eiffage a annoncé lundi avoir participé à un projet de valorisation des déchets sur la commune de Viviez, dans l'Aveyron, à travers l'intervention de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes.



La société indique avoir été chargée de concevoir et de mettre en service trois postes de transformation électrique indispensables au fonctionnement de la future usine, dont le chantier doit s'étendre jusqu'à la fin juillet.



Le site, baptisée 'Kerea', affiche une superficie de deux hectares et vise le traitement annuel de quelque 5.600 tonnes de déchets, incluant métaux ferreux, non ferreux, cartons et bois.



Il est également censé produire 3.000 tonnes de compost et 13.100 MWh de biométhane qui seront injectés dans le réseau local afin d'alimenter les foyers environnants.



Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un marché qui avait été attribué en 2020 par le département de l'Aveyron à la société Solena, portant sur la création et l'exploitation d'une unité de tri et de valorisation des déchets ménagers, accompagnée d'une filière spécifique dédiée au traitement des biodéchets.





