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Eiffage obtient un contrat de 120 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 18:00

Le déploiement des infrastructures d'intelligence artificielle en France passe à la vitesse supérieure. Campus AI vient d'annoncer la désignation du groupe Eiffage comme entreprise générale pour la réalisation de la sous-station électrique haute tension et des infrastructures communes de son futur campus de Fouju, situé en Seine-et-Marne. Le montant de ce marché d'envergure s'élève à plus de 120 millions d'euros.

Cette attribution marque officiellement l'entrée du projet dans sa phase opérationnelle. Elle concrétise surtout l'un des engagements phares pris par Campus AI lors du sommet Choose France 2025 pour doter l'Hexagone d'infrastructures d'IA de classe mondiale. À terme, le site bénéficiera d'une puissance colossale de 1,4 GW, indispensable pour alimenter les futurs centres de calcul intensif.

Pour mener à bien ce chantier, Eiffage s'est organisé en groupement afin de faire jouer à plein ses synergies internes :

-Eiffage Énergie Systèmes (mandataire) assurera la conception, l'ingénierie, la fourniture, la construction et la mise en service de la sous-station électrique 400/33 kV.

-Eiffage Génie Civil prendra en charge les bâtiments et les ouvrages de génie civil de la sous-station.

-Eiffage Route réalisera les travaux de voiries, de réseaux et les aménagements paysagers.

Ancrage local et innovation verte

En confiant ce projet à un champion tricolore, Campus AI réaffirme sa volonté d'ancrer son développement dans le tissu industriel français. Le chantier se veut également un moteur pour l'économie régionale : Eiffage mobilisera ses équipes franciliennes et s'est engagé à privilégier le recours aux sous-traitants et PME locaux.

Au-delà des chiffres, le projet se distingue par une première technologique et environnementale pour ce niveau de tension. Le poste électrique sous enveloppe métallique sera isolé grâce à un gaz à faible pouvoir de réchauffement climatique. Une démarche éco-responsable qui s'inscrit dans l'ambition de Campus AI de faire de la France la "manufacture européenne de l'intelligence artificielle", tout en limitant l'empreinte carbone de ces infrastructures de nouvelle génération.

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1 commentaire

  • 18:25

    Campus AI est une joint-venture entre MGX, Bpifrance, Mistral AI et NVIDIA, dont l'objet est de développer en France des sites d'infrastructure IA de grande capacité. Son premier site est un campus de datacenters de 1,4 GW à Fouju, à 40 km au sud-est de Paris. Campus AI acquiert et viabilise le foncier, construit les infrastructures électriques HTA/HTB et communes partagées, et coinvestit aux côtés de développeurs de datacenters...

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