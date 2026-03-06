 Aller au contenu principal
Eiffage négocie la cession de Volterres au suisse BKW
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 08:45

Le groupe de construction et de concessions a annoncé entrer en négociation exclusive avec l'énergéticien suisse BKW en vue de la cession de sa participation dans Volterres

L'opération serait réalisée via sa filiale Sun'R, qui détient 65% du capital de cette société spécialisée dans la fourniture d'électricité renouvelable.

Les salariés des entités concernées seront informés dans les conditions prévues par la loi.

La finalisation de la transaction reste soumise à diverses autorisations légales et réglementaires et pourrait intervenir au premier semestre 2026.

EIFFAGE
135,2500 EUR Euronext Paris -1,64%
