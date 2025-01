Eiffage: livre la cité administrative rénovée de Colmar information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 16:05









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir livré la cité administrative de Colmar, une opération qui s'inscrit dans un vase programme de rénovation des cités administratives de l'État.



A Colmar, le projet a consisté à moderniser un ensemble de 10 bâtiments tout en maintenant la continuité des services des différentes administrations sur site.



S'étendant sur 17 570 m², la cité administrative de Colmar regroupe désormais 7 bâtiments rénovés, modernisés, et 3 bâtiments neufs, adaptés aux besoins des agents.



Avec des objectifs ambitieux, tels que 69 % de réduction de la consommation d'énergie et 72 % d'émissions de gaz à effet de serre en moins, le projet 's'intègre parfaitement dans les enjeux environnementaux actuels', assure Eiffage.



Grâce à ces initiatives, le projet vise les labels Biosourcé niveau 2, E+C- niveau E3C1 et l'Ecolabel A+.









Valeurs associées EIFFAGE 85,80 EUR Euronext Paris -0,56%