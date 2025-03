Eiffage: le titre progresse, RBC croit en la construction information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 12:32









(CercleFinance.com) - L'action Eiffage s'inscrit en hausse lundi à la Bourse de Paris à la faveur d'une note favorable de RBC, qui se montre optimiste concernant les activités de construction du groupe français.



A 12h15, le titre affiche un gain de plus de 1%, à comparer à une hausse de 0,3% pour le SBF 120.



RBC a relevé ce matin son objectif de cours sur le titre de 125 à 135 euros tout en renouvelant son opinion 'surperformance'.



Dans son étude, le broker canadien juge que la valorisation du titre est séduisante au vu du potentiel de bonnes surprises à venir dans les activités de construction, sur fond d'accroissement des investissements d'infrastructures en Allemagne et en Europe.



Il souligne que le carnet de commandes dans la construction représente désormais autour de 1,5 fois son chiffre d'affaires dans le domaine, un plus haut historique.



En dépit de la progression d'environ 30% du cours de Bourse ces six derniers mois, le courtier juge que le potentiel haussier sur le titre demeure 'élevé'.





