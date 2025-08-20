Eiffage, JCDecaux, OSE Immunotherapeutics...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Eiffage
Eiffage, au travers d'Eiffage Énergie Systèmes, a remporté plusieurs contrats majeurs en Allemagne depuis le début de l'année consolidant ainsi sa position d'acteur de premier plan dans le domaine des services à l'énergie sur ce territoire. Sur le premier semestre 2025, la prise de commandes dans le pays s'établit à près de 950 millions d'euros.
JCDecaux annonce l'acquisition de 1,7 million de ses actions conjointement avec Amar Family Office, au prix de 14,75 euros par action, soit une décote de 0,6% par rapport au cours du 14 août 2025. L'opération représente 0,8% du capital de la société. Amar Family Office, via Holgespar Luxembourg, a acquis 873 491 actions (0,408% du capital), tandis que JCDecaux a racheté le même nombre pour 12,9 millions d'euros, portant son auto-détention à 0,475%.
OSE Immunotherapeutics
OSE Immunotherapeutics annonce la nomination de Thomas Gidoin au poste de directeur financier. Il rejoint le comité exécutif, apportant à la société plus de 15 ans d'une large expertise internationale dans les marchés financiers, la stratégie financière et la gouvernance. Auparavant, il occupait le poste de directeur financier chez Advesya, une société de biotechnologie franco-suisse privée en phase clinique, spécialisée en oncologie et dans les maladies auto-immunes.
