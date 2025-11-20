Eiffage, Imerys, Mauna Kea... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Abionyx Pharma

Abionyx Pharma et SEBIA, un acteur mondial du diagnostic biologique spécialisé, ont annoncé un partenariat stratégique exclusif mondial dans le sepsis. L'objectif est de valider de nouveaux tests de diagnostic infectieux et métaboliques qui permettent d'identifier plus tôt et plus précisément la gravité du sepsis, afin de traiter plus rapidement et de suivre de manière dynamique l'efficacité du traitement incluant notamment l'apoA-I recombinante d'Abionyx Pharma.

Aurea

Aurea, l'un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce que le conseil d'administration, après avoir pris acte de la démission de René Riper, a décidé à l'unanimité dans sa séance du 20 novembre 2025, de procéder à son remplacement en cooptant Fabrice Dumonteil en qualité d'administrateur indépendant, avec effet immédiat. Le conseil d'administration a par ailleurs nommé René Riper en qualité de censeur pour une durée de 3 ans.

Boiron

Thierry Boiron a informé le conseil d'administration de la société Boiron de sa décision mettre fin à son mandat de directeur général délégué à partir du 31 décembre prochain. Il va toutefois conserver ses postes d'administrateur et de président de Boiron Développement.

Eiffage

Eiffage a remporté un second contrat pour la construction des infrastructures du circuit urbain de Madrid en Espagne. Le montant de ce marché s'élève à 68 millions d'euros. Eiffage Construcción, filiale du groupe, sera chargée de la réalisation de nouveaux bâtiments pour prolonger les pavillons existants, ainsi que de la mise en place de structures temporaires destinées à héberger les stands, les espaces logistiques et les zone VIP pendant le Grand Prix d'Espagne 2026.

Imerys

Le 13 novembre 2025, Imerys a placé avec succès de nouvelles obligations seniors non garanties de 600 millions d'euros dans le cadre de son programme EMTN. Les obligations ont une maturité de 7 ans et portent un coupon annuel fixe de 4%. Cette transaction a suscité une forte demande de la part d'investisseurs institutionnels français et internationaux. Elle a été largement sursouscrite, ce qui atteste de la confiance des investisseurs dans son modèle économique et sa solidité financière.

Inventiva

La société biopharmaceutique diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies a obtenu l'approbation de la National Medical Products Administration (NMPA) en Chine, pour l'importation et la commercialisation de sa plateforme Cellvizio de nouvelle génération (Gen 3) pour une durée de cinq ans. Ce nouveau système de la plateforme d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille n'entre pas en compte dans le périmètre des accords précédents dans le cadre de la coentreprise avec Tasly. Partant, Mauna Kea Technologies renforce son portefeuille d'actifs propre dans l'Empire du Milieu.