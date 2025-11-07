Eiffage, Hexaom, Airbus, Legrand... les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Airbus

Satair (Airbus) a annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition d'Unical Aviation, une société spécialisée dans la fourniture de pièces et composants aéronautiques d'occasion en état de service (USM). Cette acquisition inclut également sa filiale ecube, reconnue pour son expertise internationale dans les services de stockage, de démantèlement et de transition d'aéronefs. L'acquisition comprend les sept sites opérationnels et bureaux d'Unical et d'ecube en Amérique du Nord, en Espagne et au Royaume-Uni, qui ont réalisé un chiffre d'affaires combiné de 298 millions de dollars en 2024.

Eiffage

Eiffage Concessions, filiale d'Eiffage, a signé un contrat avec la Régie des Bâtiments et le Service Public Fédéral Justice (SPF Justice) pour le marché DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) du futur établissement pénitentiaire de Vresse-sur-Semois en Wallonie, en Belgique. Le montant global de l'investissement s'élève à 171 millions d'euros pour ce bâtiment d'une superficie totale de 39 000 mètres carrés, qui disposera d'une capacité de 312 place, dont 284 en sécurité moyenne et 28 en sécurité restreinte. La mise à disposition du bâtiment est prévue pour 2029.

Hexaom

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires d'Hexaom a reculé de 6,5%, pour s'installer à 136,6 millions d'euros. A périmètre et change constant, les revenus affichent un repli de 13,8%. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'est affaissé de 21,35%, à 442,9 millions d'euros. Pour l'ensemble de l'exercice, à périmètre non constant, le spécialiste de la construction de maison, de la rénovation et de l'accession en France, vise un chiffre d'affaires en repli de 10 à 15%, sous réserve notamment du rythme d'ouverture des chantiers du quatrième trimestre.

Legrand

Legrand a dévoilé la signature d'un contrat avec un prestataire de services d'investissement afin de procéder au rachat d'un maximum de 500 000 de ses propres actions, soit environ 0,19% du capital. Ces opérations pourront être effectuées entre le 10 novembre et le 30 décembre prochain. Les titres acquis seront principalement alloués à la livraison de plans d'action de performance qui viendront à échéance.

Roctool

Roctool a annoncé un projet d'augmentation de capital d'un montant de 1,4 million d'euros. Le spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement par induction pour les plastiques et composites va effectuer cette opération auprès de Po Quan Holdings, une société de droit singapourien pour 1,2 million d'euros, ainsi que d'un investisseur institutionnel français.