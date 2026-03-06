 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eiffage en négociation exclusive avec BKW pour la cession de Volterres
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 08:51

Eiffage FOUG.PA a déclaré vendredi entrer en négociation exclusive avec l’énergéticien Suisse BKW

BKWB.S en vue de la cession par Sun’R, filiale du groupe français, des 65% du capital de Volterres qu’elle détient.

La finalisation de l'opération est prévue au premier semestre 2026, selon un communiqué du concessionnaire d'autoroutes.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BKW
145,700 CHF Swiss EBS Stocks +0,41%
EIFFAGE
135,4500 EUR Euronext Paris -1,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Moyen-Orient: accalmie sur le pétrole, rebond des Bourses européennes
    information fournie par AFP 06.03.2026 10:14 

    Les Bourses européennes tentent un rebond vendredi, à la faveur d'une détente sur les prix du pétrole, dont les cours chahutent les marchés mondiaux depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Vers 08H50 GMT, Paris prenait 0,68%, Francfort 0,83%, Londres 0,65%. ... Lire la suite

  • Le maire de Limoges Emile Roger Lombertie, le 10 janvier 2025, à Limoges ( AFP / PASCAL LACHENAUD )
    Municipales: à Limoges, la guerre à droite nourrit l'espoir d'une gauche divisée
    information fournie par AFP 06.03.2026 10:01 

    Unis en 2014 pour s'emparer de "la Rome du socialisme", le maire de Limoges Émile Roger Lombertie et le président de la métropole Guillaume Guérin se déchirent 12 ans plus tard, offrant l'occasion à la gauche, elle aussi divisée, de reprendre ce bastion. Leur victoire ... Lire la suite

  • Les décombres après un attaque aérienne israélienne dans un quartier sud de Beyrouth, le 6 mars 2026, au Liban ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 06.03.2026 09:55 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui entre vendredi dans son septième jour: - Une série d'explosions entendue à Tel-Aviv, après une alerte aux missiles iraniens Une série d'environ huit explosions a été entendue vendredi matin à Tel-Aviv, ... Lire la suite

  • Le mot Bourse figure sur la façade du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, située place de la Bourse à Paris
    L'Europe ouvre dans le vert avec l'espoir sur les prix de l'énergie
    information fournie par Reuters 06.03.2026 09:46 

    Les principales Bourses européennes sont dans ‌le vert en début de séance vendredi, en rebond au terme d'une semaine mouvementée, ​alors que le conflit au Moyen-Orient ne montre pas de signes d'apaisement, bien que Washington ait apporté un peu de soulagement en ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank