information fournie par Reuters • 06/03/2026 à 08:51

Eiffage en négociation exclusive avec BKW pour la cession de Volterres

Eiffage FOUG.PA a déclaré vendredi entrer en négociation exclusive avec l’énergéticien Suisse BKW

BKWB.S en vue de la cession par Sun’R, filiale du groupe français, des 65% du capital de Volterres qu’elle détient.

La finalisation de l'opération est prévue au premier semestre 2026, selon un communiqué du concessionnaire d'autoroutes.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)