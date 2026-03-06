Eiffage en négociation exclusive avec BKW pour la cession de Volterres

Eiffage FOUG.PA a déclaré vendredi entrer en négociation exclusive avec l’énergéticien Suisse BKW
BKWB.S en vue de la cession par Sun’R, filiale du groupe français, des 65% du capital de Volterres qu’elle détient.
La finalisation de l'opération est prévue au premier semestre 2026, selon un communiqué du concessionnaire d'autoroutes.
(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)
