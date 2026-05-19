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Eiffage dévoile une levée de fonds pour ses salariés éligibles
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 17:55

Eiffage a annoncé une augmentation de capital réservée aux salariés d'un montant de 292 millions d'euros.

En février, le groupe de construction et de concessions avait annoncé une augmentation de capital pour les salariés éligibles du groupe et a procédé le 27 avril à une première annulation de 2 millions d'actions auto-détenues par réduction du capital.

L'augmentation de capital s'élève à 292 188 844 EUR et consiste en l'émission de 2 193 857 d'actions nouvelles (représentant 2,29% du nombre d'actions en circulation), au prix de souscription unitaire de 133,185 EUR par titre, avant la prise en compte de la décote. En conséquence, le capital de la société a été temporairement porté de 384 MEUR à 392 775 428 EUR divisé en 98 193 857 actions de 4 EUR de nominal.

Le même jour, le conseil d'administration de la société a décidé de procéder à une annulation de 193 857 actions auto-détenues par réduction de capital toujours, ramenant le capital à 392 MEUR, divisé en 98 millions d'actions de 4 EUR de nominal.

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