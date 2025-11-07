 Aller au contenu principal
Eiffage construira un établissement pénitentiaire en Belgique
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 17:45

Eiffage SA FOUG.PA :

* REMPORTE LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ POUR LA RÉALISATION DU NOUVEL ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE DE VRESSE-SUR-SEMOIS EN BELGIQUE

* POUR UN MONTANT GLOBAL D’INVESTISSEMENT DE 171 MLNS D’EUROS

* LA MISE À DISPOSITION DU BÂTIMENT PRÉVUE POUR 2029

Texte original [https://tinyurl.com/2mtrrh33] Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

