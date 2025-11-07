Eiffage construira un établissement pénitentiaire en Belgique

Eiffage SA FOUG.PA :
* REMPORTE LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ POUR LA RÉALISATION DU NOUVEL ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE DE VRESSE-SUR-SEMOIS EN BELGIQUE
* POUR UN MONTANT GLOBAL D’INVESTISSEMENT DE 171 MLNS D’EUROS
* LA MISE À DISPOSITION DU BÂTIMENT PRÉVUE POUR 2029
Texte original [https://tinyurl.com/2mtrrh33] Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA
(Rédaction de Gdansk)
