Eiffage-CA en hausse de 7,5% au S1, porté par l'activité travaux

Eiffage FOUG.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 7,5% au premier semestre, porté notamment par l'activité travaux, la principale du groupe, qui affiche une croissance de 8,4%.

Le groupe français de construction et concessionnaire d'autoroutes enregistre un chiffre d'affaires de 11,93 milliards d'euros sur la semestre, contre 11,09 un an plus tôt.

Le résultat net part du groupe accuse une baisse de 19,4% sur un an au premier semestre, à 308 millions d'euros, plombé par la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés en France.

Eiffage confirme par ailleurs ses perspectives pour 2025.

