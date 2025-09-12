 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 828,77
+0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eiffage: BlackRock détient moins de 5% des droits de vote
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 15:31

(Zonebourse.com) - La société BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 10 septembre 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Eiffage et détenir, pour le compte desdits clients et fonds 6,03% du capital et 4,91% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Eiffage détenues à titre de collatéral.

Valeurs associées

EIFFAGE
111,3500 EUR Euronext Paris -0,62%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank