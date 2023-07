Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: APRR réalise un CA de 1 454,1 ME au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 09:59









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 1 454,1 millions d'euros au 1er semestre 2023, en hausse de 7,8 % (1 348,3 millions d'euros au 1er semestre 2022).



Au 2ème trimestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction est de 759,0 millions d'euros, en hausse de 9,2 % (695,3 millions d'euros au 2ème trimestre 2022).



Le trafic total est en hausse de 3,0 % au 1 er semestre 2023 par rapport à l'année précédente. Le trafic des véhicules légers progresse de 3,5 % sur le semestre alors que le trafic des poids lourds est en hausse de 1,0 %.



Au 2ème trimestre 2023, le trafic total est en progression de 4,2 % en comparaison avec l'année précédente. Le trafic des véhicules légers est en hausse de 4,9 % sur le trimestre alors que le trafic des poids lourds progresse de 0,5 %.





Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +0.70%