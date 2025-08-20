 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eiffage annonce 950 MEUR de prises de commandes en Allemagne au S1 2025
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 18:14

(Zonebourse.com) - Eiffage annonce que sa filiale Eiffage Énergie Systèmes a enregistré près de 950 MEUR de prises de commandes en Allemagne au premier semestre 2025, renforçant sa position sur le marché des services à l'énergie.

Grâce aux acquisitions récentes de Salvia (2023) et Eqos (2024), en complément des entités historiques Elomech, Schwarz & Grantz et Nat, Eiffage dispose désormais d'une offre complète sur l'industrie, les infrastructures, les villes et collectivités ainsi que le tertiaire. L'Allemagne devient ainsi l'un des premiers pays d'implantation de la filiale, avec plus de 5 000 collaborateurs.

Parmi les contrats marquants, Eqos a remporté un marché de transport d'électricité pour TransnetBW, portant sur la construction de lignes à haute tension et le remplacement de câbles sur 31 km entre Philippsburg et Karlsruhe-Daxlanden. Les travaux débuteront en 2026.

En 2024, Eiffage avait réalisé un chiffre d'affaires de 23,4 MdEUR, dont 34% à l'international, tandis qu'Eiffage Énergie Systèmes affichait 7,2 MdEUR.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

