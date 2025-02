Eiffage: activité et bénéfices en hausse en 2024 information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 17:55









(CercleFinance.com) - Eiffage publie un chiffre d'affaires de 24,43 milliards d'euros au titre de l'exercice 2024, en hausse de 7,3% en publié par rapport au précédent exercice, ou de +3,7% à périmètre et change constant (pcc).



Dans le détail, le CA travaux est en hausse de 7,5 % (+ 3,5 % pcc) à plus de 19,5 milliards d'euros tandis que dans la branche Construction, l'activité est en baisse de 6,6 % à 3,98 milliards d'euros (- 4,7 % en France et - 12,2 % à l'international).



En données publiées, le résultat opérationnel courant du groupe progresse de 3%, à 2476 ME, pour un résultat net part du groupe de 1041 ME (+2,8%).

Par conséquent, le résultat net part du groupe par action ressort à 11,07 euros, en hausse de 3,9%.



Eiffage annonce par ailleurs que son carnet de commandes des travaux atteint désormais 28,9 milliards d'euros, en hausse de 11%.



Dans ces conditions le Groupe prévoit pour 2025 que un chiffre d'affaires en croissance dans toutes les branches dans l'activité Travaux.



Dans les Concessions, le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant devraient s'inscrire en légère hausse.



Enfin, le résultat net part du Groupe, en augmentation à fiscalité constante, sera affecté par la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés applicable en France en 2025 et Eiffage estime que l'amélioration de la performance opérationnelle ne suffira pas à en compenser l'incidence





