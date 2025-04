Eiffage: accord en vue d'acquérir HSM Offshore Energy information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Eiffage fait part d'un accord, via sa filiale belge Smulders, pour acquérir HSM Offshore Energy, fournisseur de solutions intégrées d'ingénierie, de construction et d'installation, notamment dans les systèmes électriques et mécaniques pour projets d'éolien offshore.



Réalisant des projets multidisciplinaires, cette société néerlandaise est également spécialisée dans les structures spécifiques pour les marchés émergents tels que le captage et le stockage du carbone ainsi que la production d'hydrogène.



Située dans la région de Rotterdam, HSM Offshore Energy génère un chiffre d'affaires annuel de près de 300 millions d'euros et emploie 140 personnes. La transaction est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence.



HSM Offshore Energy et Smulders sont complémentaires sur la chaîne de valeur pour fournir des équipements pour les parcs éoliens offshore et les marchés émergents. Leur rapprochement renforcera leur capacité à réaliser des grands projets sur un plus vaste marché.





