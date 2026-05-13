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Eiffage
information fournie par AOF 13/05/2026 à 08:08

(Zonebourse.com) - Eiffage a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 5,6 milliards d'euros au premier trimestre 2026 , en légère hausse de 0,6% par rapport au 1er trimestre 2025 (-0,8% pcc). Dans les Travaux, l'activité est en hausse en Europe (France et hors de France), de 3,9% ( 2,0% pcc). Au total, le chiffre d'affaires des Travaux s'établit à 4,7 MdsEUR ( 0,5 %, - 1,3 % pcc). Le carnet de commandes en Travaux s'inscrit à 31,1 MdsEUR ( 5% sur un an, 4% depuis décembre 2025).

L'activité Construction est en hausse de 9,3 % (structure réelle et pcc) à 779 MEUR en France, grâce à la montée en puissance de plusieurs grands projets et à une base de comparaison favorable. En Europe hors de France, l'activité s'inscrit à 214 MEUR (-1,8%), en retrait en Suisse, mais en nette progression en Belgique et en Pologne.

En France, l'activité Infrastructures est stable ( 0,3% à périmètre courant et pcc) à 934 MEUR avec des disparités par métier (Eiffage Route - 2,4%, Eiffage Génie Civil - 1,7% et Eiffage Métal 38,9%). En Europe hors de France, le chiffre d'affaires est en hausse de 5,1% ( 1,9% pcc) à 870 MEUR.

Dans l'activité Énergie Systèmes, le chiffre d'affaires ressort à 1,891 MdsEUR ( 3% à structure réelle ; - 0,3% pcc).

Dans les Concessions, l'activité est en croissance de 0,7 % ( 1,7 % pcc) à 912 MEUR.

Le chiffre d'affaires des réseaux APRR et AREA hors construction, s'établit à 742 MEUR au premier trimestre 2026, en augmentation de 1,7% par rapport à 2025, pour un trafic en baisse de 0,9% (- 1,6% VL, 2,5% PL).

"Dans un contexte de crise géopolitique et d'instabilité au Moyen-Orient, ce carnet historiquement élevé et la faible exposition du groupe hors d'Europe permettent à Eiffage de confirmer ses perspectives pour 2026", indique le groupe.

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EIFFAGE
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/05/2026 à 08:08:00.

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