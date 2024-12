Ehpad: les directeurs saluent la nomination de Charlotte Parmentier-Lecoq

(AOF) - L'AD-PA salue la nomination de Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap, ainsi que le choix de traiter questions de handicap et d’Autonomie au sein d’un même ministère. L’organisation des directeurs d’Ehpad rappelle cependant qu’elle attendait la nomination d’un ministre à l’Autonomie de plein exercice, "pour sortir les établissements et services à domicile de la spirale des déficits, des conditions de travail désastreuses pour les salariés et de l'accompagnement notoirement insuffisant pour les personnes âgées".

Pour les directeurs, le contexte impose d'inscrire, dans les meilleurs délais, à l'agenda parlementaire le projet de loi de programmation grand âge autonomie adopté dans le cadre de la loi Bien vieillir.