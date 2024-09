Ehpad : le secteur soutient les propositions du rapport du Sénat

(AOF) - Les directeurs d’Ehpad saluent via ses organisations représentatives le Synerpa et l’AD-PA les résultats de la mission d’information sénatoriale sur la situation du secteur. Dans ce document publié hier, les rapporteurs Chantal Deseyne (Les Républicains – Eure-et-Loir), Solanges Nadille (RDPI – Guadeloupe) et Anne Souyris (Groupe écologiste – Paris) évoquent "un modèle à reconstruire " alors que la situation financière des établissements "s’est fortement dégradée depuis trois ans".

Le Synerpa "accueille favorablement" les propositions des sénatrices qui "visent à sécuriser les ressources" des EHPAD et "appelle à ce qu'elles soient adoptées dès cette année". La confédération "espère que ce rapport servira de base de travail" pour le nouveau ministre chargé de l'Autonomie, Paul Christophe, et que ces propositions "trouveront un écho concret", "en particulier à travers un PLFSS 2025 ambitieux qui comprenne un ONDAM-PA revu à la hausse et adapté à la réalité".

L'AD-PA "se félicite" pour sa part que "nombre de propositions de sa plateforme politique y aient été retenues", parmi lesquelles "la nécessité de financements nouveaux, les mesures de transparence sur la qualité et le transfert de charges de la section hébergement supportée par les personnes âgées et leurs familles vers les sections financées par les pouvoirs publics".

Les sénatrices proposent notamment d'"instaurer un plancher de revalorisation du tarif hébergement opposable à l'aide sociale indexé sur l'inflation", de "créer une deuxième journée de solidarité pour financer la branche autonomie", et de "fixer, dans une loi de programmation, une cible globale de ratio d'encadrement de 8 ETP pour 10 résidents".