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EgyptAir reçoit son premier avion 737 MAX
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 07:44

Boeing annonce qu'EgyptAir a reçu son premier avion 737 MAX, à savoir le premier des 18 appareils 737-8 que la compagnie nationale égyptienne a loués auprès de SMBC Aviation Capital, société de leasing d'avions basée à Dublin.

Dans le cadre de son programme de renouvellement de la flotte, EgyptAir déploiera ces nouveaux appareils sur des liaisons courtes et moyennes vers des destinations telles que Paris, Bruxelles, Istanbul et Vienne.

Selon Boeing, le 737-8 complète la flotte de 30 avions 737 de nouvelle génération d'EgyptAir par "une compatibilité opérationnelle et une efficacité accrue, réduisant la consommation de carburant et les émissions de 20% par rapport aux avions qu'il remplace".

"Les passagers à bord des avions 737 MAX d'EgyptAir bénéficieront d'un nouveau confort grâce à l'intérieur Boeing Sky, qui dispose d'un éclairage LED avancé, de grandes fenêtres et de vastes compartiments supérieurs", ajoute le constructeur aéronautique.

EgyptAir est l'un des plus grands et des plus anciens opérateurs africains de la famille 737, depuis 1975, lorsque la compagnie a commandé pour la première fois ce type d'avion. Le transporteur exploite également cinq 777 et huit 787 Dreamliner.

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