Egide victime d'une cyberattaque

Egide a annoncé vendredi soir avoir été affecté par une cyberattaque le mardi 6 octobre, par l'intermédiaire d'un prestataire informatique externe. Cet incident, susceptible d'avoir touché certains systèmes du site de Bollène, a entraîné une interruption partielle de l'activité de ce site par mesure de précaution.

Les équipes techniques d'Egide sont intervenues sans délai pour circonscrire l'incident et travaillent en lien étroit avec le prestataire concerné, dont les travaux de restauration étaient toujours en cours au moment de la diffusion de ce communiqué. Dès la détection de cette intrusion, Egide a également mobilisé des experts externes en cybersécurité.

Les investigations techniques en cours visent notamment à déterminer la nature et le périmètre des données éventuellement concernées. Egide accorde une attention constante à la sécurité des données de ses parties prenantes dans le cadre de cette enquête, et ses équipes de sécurité sont pleinement mobilisées sur ce sujet.

Le spécialiste des boîtiers et des solutions d'interconnexion hermétiques pour composants électroniques sensibles a notifié l'incident aux autorités compétentes, en particulier à la CNIL, et a déposé plainte auprès des autorités judiciaires. Il tiendra le marché informé de toute évolution significative de ce dossier.