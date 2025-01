Egide: vers un retour à la croissance en 2025 information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 10:27









(CercleFinance.com) - Egide a annoncé mardi prévoir un retour à la croissance en 2025 après un exercice 2024 difficile marqué par une baisse des commandes chez ses principaux clients.



Le groupe français, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles, a vu son chiffre d'affaires diminuer de 15,5% à moins de 31,1 millions d'euros l'an dernier.



Cette diminution fait suite à une hausse de 8,7% du chiffre d'affaires en 2023.



Pour 2025, Egide dit attendre un retour à la croissance de son activité, précisant anticiper une augmentation 'à un chiffre' de son chiffre d'affaires sur l'exercice en cours.



La société explique que sa croissance devrait être portée par sa stratégie de diversification initiée en 2023, qui s'appuie notamment sur le renforcement des grands comptes historiques et l'essor de nouvelles applications dans les marchés de la défense et de l'aérospatiale.



Le groupe compte également tirer parti du développement des activités dans les batteries thermiques et les systèmes de mise à feu, ainsi que de la modernisation de son outil industriel, qui devrait permettra d'améliorer les performances opérationnelles.



Suite à ces annonces, l'action Egide progressait de plus de 2% mardi matin, ce qui portait à 50% ses gains enregistrés sur les trois derniers mois.



Ses résultats annuels 2024 seront publiés le 29 avril prochain.





