Egide - Sortie du compartiment « Penalty Bench » à compter du 8 juillet 2026

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID) annonce que ses titres retrouveront une cotation normale à compter du 8 juillet 2026.



Suite à la publication de son Rapport Annuel Financier 2025 le 07 juillet 2026, Euronext a confirmé au Groupe Egide le retour de ses actions dans le groupe de cotation standard, mettant fin au transfert temporaire dans le compartiment « Penalty Bench » depuis le 15 mai 2026.



Cette normalisation permet aux actionnaires et investisseurs de réaliser à nouveau leurs transactions dans les conditions habituelles, sans restriction d'aucun établissement teneur de comptes.



Le Groupe Egide remercie ses actionnaires et investisseurs pour leur confiance maintenue durant cette période transitoire.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site d'Egide : www.egide-group.com

Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID