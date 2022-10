Egide- Résultats semestriels 2022

• Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 à 16,02 M€ : -3.5 % YoY, les ventes d’Egide SA (+4,5%) et de Santier (+4,9 %) ne compensent pas totalement la baisse des ventes d’Egide USA (-20,5 %)

• Résultat consolidé opérationnel : -1,294 M€, impacté par les difficultés de recrutement et d’approvisionnement aux Etats-Unis

• Résultat Net : -2,016 M€ , les pertes des entités américaines n’étant pas compensées par la plus-value sur cession du bâtiment de Cambridge selon le traitement IFRS appliqué dans la consolidation.

• Perspectives :

o Le Groupe espère une amélioration au deuxième semestre 2022 ;

o Quelques négociations commerciales prometteuses sont en cours tant en France qu’aux USA ;

o Les difficultés liées aux hausses de prix notamment de l’énergie et des produits chimiques sont anticipées avec en corollaire la négociation de hausses des prix de vente.



