Egide- Résultats semestriels 2021

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 à 16,60 M€ : + 30,7% /S2 2020, grâce à la reprise progressive de la galvanoplastie sur le site de Cambridge au cours du semestre et à la forte croissance annuelle d'Egide SA.

• Résultat consolidé opérationnel : 0,52 M€

• Résultat Net : 0,24M€ (contre 0,004M€ au S1 2020) malgré des charges exceptionnelles et temporaires de sous-traitance de traitement de surface aux États-Unis au cours de cette période.

• Perspectives : Le Groupe prévoit de maintenir un niveau d'activité comparable au cours du second semestre 2021. Le Groupe devrait rapidement tirer avantage de ses nouveaux services et capacités industrielles : nouvelle ligne de galvanoplastie aux USA et modernisations industrielles sur le site de Bollène.



Egide est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID