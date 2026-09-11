Egide - Résultats du vote des résolutions - AGM 10 septembre 2026

La société Egide, (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers et solutions d'interconnexions hermétiques pour composants électroniques sensibles, informe ses actionnaires que l’Assemblée Générale Mixte s’est réunie comme prévu le mercredi 10 septembre 2026 à 11h00.



Les actionnaires présents ou représentés détenaient 5 884 705 actions (soit 29,75% sur un total de 19 781 295 actions ayant droit de vote à la date de l’Assemblée) et 5 889 307 voix (soit 29,67 % sur un total de 19 852 020 droits de vote). Les quorums ayant été atteints, l’Assemblée a pu valablement délibérer.



L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur le site d'Egide : www.egide-group.com / Onglet Finance - Rubrique Assemblée Générale.



Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID