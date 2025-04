Egide- Résultats annuels 2024

Le Groupe Egide, annonce ce jour ses résultats 2024, désormais présentés selon les normes comptables françaises (French GAAP) et non plus selon les normes internationales IFRS.



Les rapports des commissaires aux comptes sont attendus ultérieurement. Les chiffres présentés ci-après sont donc non audités mais ont été examinés et approuvés par le Conseil d'Administration qui s'est réuni le 29 avril 2025.



Les résultats de l'exercice 2024 reflètent une contraction du chiffre d'affaires (-18%) qui s'établit à 30,04 M€ (légèrement ajusté par rapport au chiffre préliminaire de 31,07M€ communiqué le 20 janvier 2025), et une amélioration significative de l'EBITDA, qui reste néanmoins négatif à -0,49M€ contre -1,02M€ en 2023.



Malgré la baisse du chiffre d'affaires, le Groupe a réussi à améliorer son EBITDA qui s'établit à -0,49M€ en 2024, contre -1,02M€ en 2023, soit une réduction de la perte de 52%. Cette performance témoigne de l'efficacité des mesures de restructuration et d'optimisation opérationnelle mises en œuvre.

La perte nette consolidée a été réduite de 19%, passant de -3,07M€ en 2023 à -2,48M€ en 2024, grâce à l'amélioration des performances d'Egide SA et de Santier.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site du Groupe : www.egide-group.com - Onglet Finance - Rubrique Information financière / Communiqués de presse.



EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID