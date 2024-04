Egide - Résultats annuels 2023

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce ce jour ses résultats 2023.

Les résultats de l’exercice 2023 marquent, conformément au plan de marche d’Egide, une progression du chiffre d’affaires (+8,6 %) qui s’établit à 36,7 millions d’euros et une amélioration de la rentabilité opérationnelle, ainsi que du résultat net part du groupe.

Les principaux indicateurs financiers ci-dessous illustrent le redressement du Groupe Egide :



• Amélioration de la rentabilité

Grâce à une gestion rigoureuse et à des initiatives stratégiques ciblées (plan de redressement des filiales américaines), le Groupe a enregistré une réduction significative de ses pertes en 2023 :

o La perte consolidée nette a été diminuée de 45% passant de 5,6 M€ en 2022 à 3,1M€ en 2023.

o La perte opérationnelle a été sensiblement réduite de 4,3M€ en 2022 à 2,1M€ en 2023.

o L’EBITDA est légèrement positif à 0,1M€ en 2023 contre une perte de 1,6M€ en 2022.



