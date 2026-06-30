Egide - Report de la publication du Rapport Financier Annuel 2025

Le Groupe Egide annonce le report de la publication de son Rapport Financier Annuel 2025, initialement prévue le 30 juin 2026, les rapports des Commissaires aux Comptes n’ayant pas encore été reçus à ce jour.

Le Groupe publiera son Rapport Financier Annuel 2025 dès réception des rapports des Commissaires aux Comptes.

Tous les documents nécessaires à la préparation de l'Assemblée Générale Mixte du 10 septembre prochain seront également mis à disposition dans les meilleurs délais.

Le Conseil d'Administration présente ses excuses pour la gêne occasionnée par ce report et remercie les actionnaires de leur compréhension.



Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID



L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur le site d'Egide : www.egide-group.com