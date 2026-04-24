Egide : report de la publication des comptes annuels 2025

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID) annonce le report de la publication de ses comptes annuels 2025, initialement prévue le 27 avril 2026.



Ce report s’explique par la nécessite de laisser aux commissaires aux comptes le temps nécessaire pour finaliser leurs travaux d’audit, dans un contexte marqué par la fermeture programmée de la filiale américaine Santier, annoncée le 20 mars 2026, qui a complexifié le processus de clôture des comptes de l’exercice 2025.



Le Groupe prévoit de communiquer ses résultats annuels 2025 d’ici au 30 juin 2026.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur www.egide-group.com



Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID