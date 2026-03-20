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Egide - Regroupement des opérations américaines sur le site d’Egide USA (Cambridge, MD)
information fournie par Boursorama CP 20/03/2026 à 08:00

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID) annonce aujourd’hui son projet de centraliser l’ensemble de ses opérations industrielles américaines sur son site d’Egide USA à Cambridge (Maryland). Cette décision s’accompagne de la fermeture programmée de sa filiale Santier à San Diego (Californie) et du transfert progressif d’activités vers le site de Cambridge (Maryland).

Ce projet de regroupement industriel a été validé dans le cadre des instances de gouvernance d’Egide et s’inscrit dans la démarche du Groupe visant à simplifier son organisation industrielle et à améliorer la performance de ses activités en Amérique du Nord.


« Cette décision s’inscrit dans un processus d’analyse responsable et vise à renforcer l’excellence opérationnelle du Groupe Egide en Amérique du Nord en améliorant sa compétitivité. Notre priorité est d’assurer une transition maîtrisée, respectueuse de nos équipes et transparente pour nos clients. Le site de Cambridge dispose des capacités nécessaires pour accueillir ces activités dans de bonnes conditions. Nous conduisons cette transition avec rigueur et veillons à la continuité de nos engagements auprès de nos clients. »

Ignace Dupon, CEO du Groupe Egide


L'intégralité du communiqué est en ligne sur www.egide-group.com


Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

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