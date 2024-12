Egide : partenariat stratégique renforcé avec Lynred

(AOF) - Egide et Lynred, spécialiste des détecteurs infrarouges de haute qualité pour les marchés de l’aérospatial, de la défense, et de multiples applications industrielles, ont annoncé la signature d'un nouveau contrat cadre pluriannuel. Les deux groupes réaffirment " leur volonté commune de développer des solutions technologiques toujours plus innovantes, conjuguant leurs expertises respectives dans un esprit de partenariat industriel ".

David Hien, directeur général d'Egide, a déclaré : " Ce nouvel accord " nous permet de poursuivre et d'intensifier notre travail collaboratif pour concevoir des solutions de pointe répondant aux exigences croissantes de nos clients dans le secteur de la défense. "

