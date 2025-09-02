Egide- Mise à disposition des documents préparatoires à l'AGM du 10 septembre 2025

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), informe que les documents préparatoires à l’assemblée générale mixte du mercredi 10 septembre 2025 ainsi que le formulaire de vote, sont à la disposition des actionnaires sur le site Internet de la société http://www.egidegroup.com , dans la rubrique « Finance » / « Assemblée Générale ».



L'avis de réunion préalable, comprenant notamment l'ordre du jour de l'assemblée ainsi que le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d'Administration, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°93 du 04 août 2025



L’avis de convocation, comprenant notamment la description des principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée et d'exercice des droits des actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°102 du 25 août 2025.



L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur le site du Groupe : www.egide-group.com - Onglet Finance - Assemblée Générale



