Egide: le financement des filiales américaines est sécurisé information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 09:41









(CercleFinance.com) - Egide a annoncé mercredi avoir sécurisé le financement de la poursuite du plan de redressement de ses filiales américaines, ce qui faisait bondir son titre à la Bourse de Paris.



Le spécialiste de la fabrication de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles a annoncé ce matin le lancement d'une nouvelle augmentation de capital d'un montant d'environ 1,9 million d'euros.



Le groupe précise avoir obtenu des engagements de souscription de plusieurs de ses actionnaires, représentant 100% de l'augmentation de capital, ce qui lui permet de garantir la réalisation de l'opération.



Il s'agit, dans le détail, de la société de capital-risque Pléiade Venture, son premier actionnaire, d'Hervé Arditty, le fondateur de la société iXblue, un client d'Egide, et du président du conseil d'administration Michel Faure.



Dans son communiqué, Egide dit prévoir l'émission de 2,96 millions d'actions nouvelles à un prix unitaire de 0,65 euro, soit une prime de 4,8% par rapport au cours de clôture d'hier soir.



Ces fonds doivent permettre de rembourser un emprunt obligataire arrivant à échéance en décembre 2023, mais surtout de poursuivre le redressement de ses deux filiales américaines.



Le titre Egide s'adjugeait plus de 6% en début de matinée sur Euronext Paris, surperformant un marché parisien en hausse de 0,4% au même moment, ce qui lui permet de porter ses gains à près de 12% cette année.





