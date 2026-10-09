Egide - Incident Cyber

La société Egide, spécialiste mondial des boîtiers et solutions d'interconnexions hermétiques pour composants électroniques sensibles, annonce avoir été affecté par une cyberattaque le mardi 06 octobre 2026, par l'intermédiaire d'un prestataire informatique externe.



L'incident, détecté au niveau de ce prestataire, est susceptible d'avoir affecté certains systèmes du site de Bollène. Il entraîne une interruption partielle du site de Bollène, mise en œuvre par mesure de prévention.

Egide a notifié les autorités compétentes, en particulier la CNIL, et a déposé plainte auprès des autorités judiciaires compétentes.



Egide tiendra le marché informé de toute évolution significative de ce dossier.



L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur le site du Groupe : www.egide-group.fr. Rubrique Finance/Information Financière / Communiqués de presse



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