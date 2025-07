Egide - Ignace Dupon nommé Directeur Général Groupe à compter du 1er aout 2025

Après plus de quatre années passées au sein du Groupe Egide, David HIEN quittera le Groupe Egide et ses fonctions de Directeur Général le 31 juillet 2025.



Le Conseil d'Administration, réuni le 1er juillet 2025 sous la présidence de Philippe BENSUSSAN, annonce la nomination d'Ignace DUPON à la direction générale du Groupe, effective à compter du 1er août 2025. Cette nomination s'inscrit dans une logique de continuité opérationnelle et stratégique, Ignace DUPON ayant occupé des postes clés au sein du Groupe depuis plus de dix ans et dirigeant actuellement les opérations américaines en tant que General Manager d'EGIDE USA depuis 2023 et de Santier depuis 2024.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur ww.egide-group.com - Rubrique Finance / information financière / Communiqués de presse