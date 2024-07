Egide - Chiffre d'affaires au 30 juin 2024

- Chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2024 à 15,6 M€ (-19%)

- Reflux d’activité à la suite de la forte baisse d’activité d’un client majeur en France.

- Efforts significatifs pour la conquête de nouveaux clients et développement de nouveaux produits. Toutefois ces diversifications nécessitent des phases de qualification assez longues qui ne commenceront à porter leurs fruits qu’au cours du dernier trimestre 2024.

- Augmentation de la part du chiffre d'affaires réalisé en dehors d'Europe et d'Amérique du Nord.

- Investissements continus dans la modernisation de l'outil industriel.



- Perspectives

- Efforts de diversification mais avec des délais de montée en puissance.

- Chiffre d’affaires S2 attendu en hausse par rapport à S1.

- Recul attendu du chiffre d'affaires consolidé 2024 par rapport à 2023



L'intégralité de ce communiqué et toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com



EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID