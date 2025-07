Egide change de directeur général

(AOF) - Egide a annoncé la nomination d'Ignace Dupon à la direction générale du groupe, effective à compter du 1er août 2025. Il remplace David Hien, qui a occupé cette fonction pendant plus de 4 ans. " Cette nomination s'inscrit dans une logique de continuité opérationnelle et stratégique ", explique le spécialiste des boîtiers et connecteurs hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles.

Ignace Dupon a occupé des postes clés au sein du groupe depuis plus de dix ans et dirige actuellement les opérations américaines en tant que general manager d'Egide USA depuis 2023 et de Santier depuis 2024.

" Cette transition de gouvernance vise à renforcer l'intégration des opérations françaises et américaines du groupe, capitalisant sur l'expertise terrain d'Ignace Dupon acquise des deux côtés de l'Atlantique " souligne Egide.

AOF - EN SAVOIR PLUS