Egide - CA S1 / La reprise des US se fait attendre - Neutre vs Achat - Obj : 0,50 € vs 0,87 €

CA S1 2024 + Contact : La reprise des US se fait attendre

- CA S1 15,4 M€ -19,6%

Egide SA 7,04 M€ -18%

Egide USA 5,15 M€ -19%

Santier 3,24 M€ -23%

Fin avril, la direction tablait sur une activité stable pour l'ensemble de l'année grâce à la progression des USA du fait de la qualification de nouveaux produits pour les batteries thermiques et les dispositifs de mise à feu pour les missiles. En ce qui concerne le recul d'Egide SA, il était anticipé du fait de la forte baisse de commandes de l'un de ses principaux clients.

In fine, au regard du S1, le groupe affichera une baisse de son activité en 2024, les USA ne pouvant compenser la baisse de la France. En effet, outre les délais plus importants que prévus pour qualifier les nouveaux produits, Egide subit 1/ une baisse des commandes de son 1er client aux USA qui a surstocké et 2/ des problèmes techniques de fabrication et de défaillances de certains fournisseurs de Santier en termes « de qualité et de délais ».

Egide paie à nouveau sa trop faible diversification clients ce qui le rend très vulnérable. C'est un mal structurel souvent évoqué. Pour réduire cette dépendance, la direction s'est lancée dans une politique de diversification produits et clients mais les marchés cibles imposent des délais de certification longs. Certains signaux sont néanmoins positifs à l'image de la zone Asie / Reste du monde qui progresse de 21% à 4,75 M€ et devient la seconde zone en termes de CA derrière la zone Amérique (7,28 M€ -25%) et de l'Europe (3,4 M€ -39%).